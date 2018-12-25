Накопилось немало претензий: почему реформируют Росстат

Москва, , 14:58 — REGNUM К Росстату накопилось немало претензий — по разным причинам — и со стороны аналитиков, и со стороны власти. Много нареканий относительно оперативности и сомнений по поводу достоверности раскрываемых данных. Хочется надеяться, что смена руководства и реформа статистического ведомства изменит эту ситуацию к лучшему, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы, пресс-секретарь ИХ «ФИНАМ» Владислав Исаев.

Однако, по его мнению, есть опасность, что недовольство властей вызывает недостаточно оптимистичные показатели экономики, периодически выдаваемые Росстатом, которые ставят под сомнения результативность управления страной. Не вызовет удивления, если вслед за переменами в Росстате можно будет увидеть, что после изменения очередной методики подсчета негативная история сменится позитивной. Например, что вместо падения реальных доходов населения, оказывается, был их рост.

«Эффект такого реформирования будет недолгим. Изменение методики и пересчет данных предыдущих периодов может улучшить прошлые значения, но вряд ли изменит будущую динамику. Если динамика негативна, то она проявит себя и в сравнении с измененными данными. И тогда снова придется менять методику и «подтягивать» цифры», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в своей работе использует устаревшие технологии и инструменты, а качество подсчетов доходов населения, которые производит служба, является «ужасным».

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