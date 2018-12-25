Песков прокомментировал ситуацию с падением цен на нефть

Москва, , 14:41 — REGNUM В Москве не планируют проводить совещание или международные переговоры с коллегами по ОПЕК+ из-за снижения цен на нефть. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также: Цены на нефть скорректируются к $57−60 — эксперт

«Повода для каких-то экстренных совещаний нет», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что договоренность ОПЕК+ о сокращении добычи направлена на определенную коррекцию нефтяных цен, однако судить о ее эффективности спустя несколько недель невозможно.

Также по теме: Котировки нефти с начала октября потеряли 40%

«Эффект от таких договоренностей зачастую имеет отложенный эффект, то есть он не сиюминутный. Поэтому здесь нужно давать оценку в перспективе, в определенной», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, на торгах 24 декабря цена на североморскую нефтяную смесь Brent опустилась ниже отметки $51 за баррель. Всего же в последнем квартале 2018 года нефть потеряла около 35% своей стоимости.

Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, стоимость нефти может значительно упасть в том случае, если «отпустить» добычу и предоставить странам полностью использовать свой потенциал. При этом для российских нефтекомпаний уровень цен не так важен, как для некоторых стран. Также глава ведомства спрогнозировал стабилизацию рынка нефти к лету 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Цены на нефть скорректируются к $57-60 – эксперт