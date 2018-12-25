Чуда не случится: об экономике России в 2019 году

Москва, , 14:36 — REGNUM В уходящем 2018 году в России произошли реформы, благодаря которым доходы населения немного подрастут. В первую очередь это касается пенсионной реформы. С 2019 года в стране начнется постепенное повышение пенсионного возраста. Это должно, по мнению правительства РФ, простимулировать рост пенсий, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

«Главная беда была — пенсии прибавлялись вместе с приростом инфляции, а иногда даже прибавка к пенсии даже отставала от инфляции. В 2019 году ожидаются повышения пенсий на 7,05%. Эти изменения будут касаться только неработающих пенсионеров. Средняя пенсия подрастет на 1000 рублей и составит 14 тыс. 414 рублей. Прирост инфляции в 2019 году по прогнозам ЦБ РФ может достичь 5−6%. Поэтому в 2019 году не такая уж и большая разница будет между прибавкой к пенсии и ростом цен — всего 2%», — считает эксперт.

Если у неработающих пенсионеров выплаты подрастут и это даже как-то заметят, то минимальный размер оплаты труда (МРОТ), мягко говоря, останется без изменений на 1 января. Повышение произойдет всего на 117 рублей и составит 11 280 рублей против 11 тыс. 163 рублей в 2018 году.

Вспоминается выражение — «одной рукой дают, другой забирают». Так же, помимо скромных повышений доходов, с 1 января ожидается повышение НДС с 18 до 20% и с 8 тыс. до 12 тыс. рублей подъем акцизов на топливо. Все это приводит к тому, что в 2019 году подорожает практически все. Повышение НДС не распространяется на товары повседневного потребления. Оно больше коснётся дорогостоящих покупок — автомобилей, жилья. Население будет вынуждено отказываться от этих покупок, потому что повышение цен на итоговый товар может оказаться 5−10%.

«Повышение акцизов на топливо приведут к тому, что и товары повседневного пользования тоже пойдут в рост. Все-таки эти товары не растут в магазинах, их туда привозят. Логистика станет дороже, и вряд ли ретейлеры будут оплачивать это повышение за свой счет — это ляжет на карман потребителя в виде роста цен на группы товаров. По предварительным подсчетам, стоимость топлива может подорожать на 10−15%, поэтому рост цен на товары потребительской корзины за первые месяцы 2019 года может составить около 10%», — пояснила Френкель.

Однако многие рассуждают не так масштабно. Видят плюсы от повышений пенсий, но считают, что повышение НДС на них никак не скажется, ведь лекарства это не затронет. Это все говорит о слабой финансовой грамотности у населения. Многие даже не догадываются, почему растут цены, но когда это происходит — во всем винят правительство. К сожалению, в школе таких основ не преподают, поэтому часть людей не верит в ухудшение, но видят факт: пенсия повышена.

«Также эта категория людей вряд ли интересуется мировыми экономическими событиями, а ведь многие процессы взаимосвязаны, так как многие экономики разных стран интегрированы друг с другом. И если что-то случится там, может прийти и сюда. Учитывая, что темпы мировой экономики замедляются, не случится чуда, в которое многие верят», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 65% жителей России считает, что наступающий 2019 год будет напряженным для экономики страны и с политической точки зрения (63%). Возможность экономического кризиса в будущем году не исключают 57% опрошенных.

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