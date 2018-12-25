Вторник, 25 Декабря 2018 года
15:15:25 МСК

Глава Тюменской области: «Дорога Тюмень — Тобольск станет четырёхполосной»

Экономика

Трасса будет сдана к 2023 году

Тюмень, 25 декабря 2018, 14:40 — REGNUM  Автомобильная дорога Тюмень — Тобольск будет четырёхполосной и должна быть сдана к 2023 году. Об этом сообщил на пресс-конференции 25 декабря 2018 года губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона назвал реконструкцию автодороги Тюмень-Тобольск большим проектом, важным для развития Тобольска.

«Перед нами стояла задача обеспечить безопасность дороги, которая идёт за Тобольск в сторону Ханты-Мансийского округа. В целом мы с этой задачей справились. Сейчас большие планы по расширению до четырёх полос дороги Тюмень-Тобольск. Две недели назад встречались с руководителем «Уралавтодора». Договорились, что к 2023 году дорога до Тобольска должна быть исполнена. К 2021 году сделать её качественной до моста через реку Тобол», — сообщил Александр Моор.

Отметим, что протяжённость трассы Тюмень — Тобольск составляет 247 километров.

Читайте ранее в этом сюжете: Дороги «коридора» Тюмень — Салехард станут федеральными

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие автотранспортной инфраструктуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить