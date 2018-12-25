Симферополю дадут полмиллиарда рублей на ремонт набережной

Симферополь, , 14:26 — REGNUM Власти крымской столицы получат 550 миллионов рублей на реконструкцию и благоустройство набережной реки Салгир. Об этом на итоговой пресс-конференции 25 декабря сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Деньги уже выделены из республиканского бюджета. Мы договорились с руководством города, уже создана рабочая группа. До 15 января проводим торги на разработку проектно-сметной документации, до апреля по строительно-монтажным работам», — отметил глава РК.

По его словам, завершить масштабный ремонт набережной должны 5 сентября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации крымской столицы запросили у правительства республики около 104 миллионов рублей на очистку русла Салгира.