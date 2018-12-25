Новый источник финансирования проектов найден в Танзании

Моши, Танзания, , 14:26 — REGNUM В обществе планируется использовать возможности организации банковского обслуживания сельской местности (Vicoba) для финансирования различных экономических проектов, чтобы создать рабочие места и самостоятельно выбраться из трудного положения. Об этом сообщает газета Mtanzania.

Координатор проектов организации Vicoba Хелен Муши заявила об этом на обсуждении предложения о создании регулируемого перекрестка для людей с инвалидностью и простых жителей провинции Моши округа Килиманджаро.

Она добавила, что Vicoba стала открытием для многих граждан, ведь благодаря организации они могут вырваться из бедности и смогут поддержать правительство в законопроекте по которому Танзания к 2025 году Танзания должна стать страной со средним уровнем доходов.

«Организация Vicoba помогает многим гражданам, особенно малоимущим и инвалидам. Vicoba даёт им шанс выбраться из бедности. Организация делает банки и кредиты доступнее для всех слоев населения», — отметила Муши.

Она добавила, что Vicoba спонсируется двумя правительственными организациями Великобритании — African Initiatives и Big Lottery Fund. Их основная цель — интегрировать в общество людей с ограниченными возможностями.