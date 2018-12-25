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Минфину на заметку: реальная инфляция в РФ составляет около 8−10%

Экономика

Экономист объяснил, почему инфляция, о которой отчитывается Минфин РФ, оказывается намного ниже той, с которой сталкиваются обычные граждане каждый день

Минфину на заметку: реальная инфляция в РФ составляет около 8−10%
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Инфляция

Москва, 25 декабря 2018, 14:40 — REGNUM  Реальная инфляция в России как минимум в два раза выше той, которую называет Минфин РФ, полагает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова первого вице-премьер-министра, министра финансов РФ Антона Силуанова, который сообщил, что по итогам 2018 года инфляция в РФ составит 4−4,1%.

«Ключевая проблема в данном случае состоит в том, что инфляция считается по всем группам товаров, — сказал Бузгалин. — Если по одному и тому же типу электронных приборов цены в целом снижаются, то по базовым услугам и товарам, которые важны для людей (ЖКХ, продукты питания, общественный транспорт и т. д.), они растут и растут быстрее, чем официальная статистика. Поэтому для большинства людей реальная инфляция как минимум вдвое выше. Имеет смысл говорить о 8−10% реальной инфляции».

Напомним, как сообщило ТАСС, по словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, его ведомство ожидает, что инфляция в России по итогам 2018 года составит 4−4,1% в годовом выражении, превысив таргет Банка России в 4%.

При этом Силуанов уточнил, что рост ВВП будет на уровне прогнозного показателя в 1,8%.

«Год заканчиваем с ростом где-то 1,8% (ВВП). Инфляция где-то 4−4,1%, чуть, наверное, больше четырёх», — уверен Силуанов.

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Инфляция
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