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В Крыму хотят развивать сельхозкооперацию, как в Липецке

Экономика

Сначала проект «обкатают» в двух районах полуострова

В Крыму хотят развивать сельхозкооперацию, как в Липецке
Сельское хозяйство

Симферополь, 25 декабря 2018, 14:10 — REGNUM  Власти Крыма хотят развивать сельское хозяйство по примеру Липецкой области, где продукцию сбывают потребителю без лишних посредников. Об этом на итоговой пресс-конференции 25 декабря сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В Джанкойском и Советском районах в качестве меры поддержки на 2019 год будем пробовать создать сельхозкооперацию по примеру Липецкой области. Выделяем 60 миллионов рублей. В случае успеха, будем этот опыт тиражировать», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году из-за засухи Крым потерял практически половину урожая зерновых.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2018 году Крым побил антирекорд по сбору урожая зерновых

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Сельское хозяйство
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