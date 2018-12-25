Ждут, но верят, что «пронесёт»: о кризисе в России

Москва, , 14:09 — REGNUM Жителям России традиционно свойственна раздвоенность взглядов на свое будущее. С одной стороны, они привыкли постоянно ждать чего-то плохого. С другой стороны, всегда при этом надеются на лучшее, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Граждане в большинстве своем уверены, что в 2019 году разразится экономический кризис либо случатся иные неприятности. Число тех, кто ждет, что год будет хорошим, минимально. Но при этом большинство же полагает, что «все обойдется». По крайней мере, для них.

«Русская извечная надежда на «авось», мечты, что именно меня «пронесет» мимо неприятностей, что те беды, которые случатся, как бы произойдут, но при этом и как бы не отразятся на нашем благополучии — весьма характерные особенности восприятия и окружающего мира и своего будущего для российских граждан испокон веков.

В этом отчасти и есть своеобразный менталитет русского народа: не ждать от внешнего мира ничего хорошего, но свято верить, что в итоге все завершится благополучно», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 65% жителей России считает, что наступающий 2019 год будет напряженным для экономики страны и с политической точки зрения (63%). Возможность экономического кризиса в будущем году не исключают 57% опрошенных.

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