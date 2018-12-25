Губернатор: Псковской области нужны особые условия

Псков, , 14:09 — REGNUM Псковская область много лет доказывала, что ей нужны особые условия. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 25 декабря, заявил губернатор региона Михаил Ведерников, выступая с бюджетным послание в Псковском областном собрании депутатов.

«Думаю, каждый согласится, что сейчас скорость развития Псковской области во многом зависит от решений федерального центра и уровня оказываемой с его стороны поддержки», — заявил он.

По словам Ведерникова, в этом направлении есть два важных изменения.

«Одной из самых важных наших побед стала договоренность с правительством Российской Федерации об изменении минимального уровня софинансирования со стороны области при участии в федеральных программах. Мы добились введения льготного режима софинансирования в размере 1%, что в значительной степени расширяет наши возможности по участию в госпрограммах и привлечению новых средств в регион», — сообщил Ведерников.

Псковский губернатор также заявил о достигнутых договорённостях с Министерством экономического развития РФ о старте разработки отдельных программных инструментов по социально-экономическому развитию Псковской области.

«Много лет регион доказывал, что ему нужны особые условия: из-за типа расселения жителей, многочисленных архитектурных памятников, сложной демографической ситуации. И мы уже находимся в конструктивном диалоге», — сообщил губернатор Псковской области.

Особо он отметил увеличение объема дорожного фонда. По его словам, за счёт изменения системы отчислений по акцизам на нефтепродукты с 2019 года региональный дорожный фонд значительно вырастет и прибавит до 1,6 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ко второму чтению в проект бюджета региона добавились 4,6 млрд рублей безвозмездных поступлений из федерального бюджета (плюсом к 8,5 млрд рублей федеральных средств, предусмотренных в бюджете в первом чтении). Помимо этого, руководство региона рассчитывает ещё на 1,1 млрд рублей федеральной помощи в 2019 году. Проект бюджета Псковской области на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов был принят сегодня, 25 декабря, большинством голосов.

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