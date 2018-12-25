Губернатор Моор оправдал высокие зарплаты чиновников «сложностью задач»

Тюмень, , 14:08 — REGNUM Преодолеть в Тюменской области большой разрыв между зарплатами в различных сферах экономики может работа над повышением маржинальности предприятий, привлечение инвестиций и увеличение производительности труда. Что касается высоких заработков чиновников, то они не сами себе устанавливают оклады, сообщил на пресс-конференции 25 декабря 2014 года глава региона Александр Моор, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

У губернатора Тюменской области журналисты выясняли, не считает ли он размер оплаты труда госслужащих неподобающим принципам равенства и справедливости, о которых Александр Моор говорил в недавнем послании к депутатам областной думы.

«Начнём с того, что зарплату устанавливаю себе не сам, а областная дума. Зарплата всем чиновникам, муниципальным и региональным, устанавливается исходя из законодательства. Я думаю, что уровень зарплат должен быть адекватным ответственности и сложностям задач, с которыми сталкиваются руководство региона и муниципалитетов. Безусловно, меня беспокоят большие разрывы уровня зарплат в разных отраслях. Это говорит о том, что мы с вами должны прилагать все усилия, чтобы рабочие места, которые у нас создаются, были максимально производительными, чтобы люди получали хорошую заработную плату», — ответил Александр Моор.

Глава региона отметил, когда будет у предприятий высокая маржинальность, тогда будет и возможность платить достойно работникам. Для увеличения прибыли необходима не только высокая производительность труда работников, но и модернизация, вливание инвестиций в производство, считает губернатор Тюменской области.

Отметим, что согласно данным Тюменьстата на 11 декабря 2018 года в регионе 155 работникам строительной сферы не выплачена заработная плата на сумму 8,4 млн рублей. Средняя заработная плата за 9 месяцев 2018 года составила в Тюменской области 44 тыс. 020 рублей. По отраслям: в сельском хозяйстве средняя зарплата составила 23 тыс. 492 рублей, в нефтегазовом комплексе — 158 тыс. 451 рублей, в госуправлении — 43 тыс. 202 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отвечая на вопрос журналистов о средней заработной плате депутатов Тюменской областной думы, председатель парламента Сергей Корепанов сообщил о 300 тысячах рублей в месяц, отметив, что «по большому счету львиная доля депутатов — это люди не средние».

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