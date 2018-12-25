В Орле вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

Орел, , 13:57 — REGNUM Стоимость проезда в общественном транспорте Орла с 1 февраля 2019 года составит 20 рублей. Решение об увеличении тарифа сразу на три рубля 25 декабря принял горсовет. Изменения вступят в силу с 1 февраля 2019 года.

При оплате проезда безналичным способом тариф составит 17 рублей, стоимость поездки по льготному электронному проездному для детей и пенсионеров — 15 рублей. В числе условий, которые выдвинули депутаты — установка во всех автобусах терминалов для безналичной оплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос повышения стоимости проезда в Орле активно обсуждался последний месяц. Проект постановления был внесен администрацией города, затем отправлялся на доработку. Основной аргумент — повышение тарифа необходимо для решения проблем муниципального «Трамвайно-троллейбусного предприятия» и наведения порядка в работе частных перевозчиков.

В последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Орле менялась в январе 2018 года — тогда тариф был увеличен на рубль, с 16 до 17 рублей. Аргументы приводились традиционные: инфляция, рост затрат на топливо, электроэнергию, запчасти. Интересно, что в ноябре 2017 года, при обсуждении повышения тарифа, зампредседателя горсовета Владимир Негин заявил, что депутаты приостановят решение об увеличении стоимости, «если в течение декабря перевозчики не исправятся». По отзывам и жителей, и самих депутатов, существенного улучшения в работе общественного транспорта не произошло — ни в декабре, ни в последующие месяцы. Но повышение тарифа так и не отменили.

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