В Челябинске ФАС возбудила дело после мусорного коллапса

Челябинск, , 13:51 — REGNUM В Челябинске представители 13 перевозчиков могут быть привлечены к ответственности за мусорный коллапс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении ФАС.

Дело заведено против тех фирм, которые в сентябре отказались вывозить твёрдые бытовые отходы. Напомним, в результате таких действий улицы и дворы Челябинска оказались завалены мусором. Город превратился в свалку.

Представители УФАС усмотрели в этих действиях нарушение антимонопольного законодательства. Следствием чего и стало возбуждение дела.

В списке организаций, попавших в поле зрения УФАС, значится в том числе и муниципальная — «Городской экологический центр». Также в нём одноимённое ООО, компании «ЭкоСпецБаза», «Антей», «ТрансЭко», «Кондор», «Уральская жемчужина» и другие. В списке также три предпринимателя.

Дело будет рассмотрено представителями УФАС уже в январе. Тогда же станет известно, какие санкции последуют за выявленными антимонопольным органом нарушениями.