Бюджет Псковской области на 2019 год поддержали три фракции из пяти

Псков, , 13:47 — REGNUM Бюджет Псковской области на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов принят в трёх чтениях сегодня, 25 декабря, на очередной сессии Псковского областного собрания депутатов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, основной финансовый документ региона депутатам представил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступив с бюджетным посланием.

Он заявил о дополнительном увеличении доходной части бюджета ко второму чтению на сумму в размере 4,6 млрд рублей.

«В ближайшем будущем поступит еще порядка 1,1 млрд рублей. Всё это качественно расширяет наши возможности», — подчеркнул глава региона.

В целом, общие доходы областного бюджета на 2019 год прогнозируются в сумме 31 млрд 155 млн 495 тысяч рублей. Расходы — 32 млрд 789 млн 837 тысяч рублей. Дефицит не изменился — он составит 1,6 млрд рублей.

Бюджет поддержали три фракции областного собрания депутатов: «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая России», причём лидер фракции ЛДПР Антон Минаков заметил, что депутаты от ЛДПР поддерживают бюджет впервые за многие годы. Коммунисты поддержали за проект бюджета в первом чтении, но воздержались при голосовании за окончательную редакцию. Против бюджета проголосовал только депутат от фракции «Яблоко» Лев Шлосберг.

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