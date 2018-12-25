Глава свердловского управления ФАС: Будьте «в плюсе» в 2019 году!

Екатеринбург, , 15:15 — REGNUM В 2019 году жители Свердловской области должны быть «в плюсе», а все участники рыночных отношений — вести себя в соответствии с законом. Об этом заявил руководитель свердловского управления Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Шалабодов корреспонденту ИА REGNUM.

«Всех — с наступающим Новым годом!

Новый год, на самом деле, должен привнести для всех нас что-то новое, со знаком «плюс». Желаю всем, чтобы были «в плюсе»!

А всем «поднадзорным» организациям и предпринимателям желаю соблюдать закон, в первую очередь, и меньше встречаться в негативном ключе с контролирующими органами», — заявил руководитель.

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