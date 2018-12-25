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Глава правительства Казахстана назвал необоснованным рост цен на продукты

Экономика

Рост продолжается, несмотря на достаточный запас продуктов в стабилизационных фондах

Астана, 25 декабря 2018, 13:40 — REGNUM  Рост цен на продукты питания в Казахстане ничем не обоснован, заявил председатель правительства республики Бахытжан Сагинтаев, сообщает 25 декабря агентство «КазТАГ».

Премьер-министр поручил экономическому блоку правительства и акиматам (администрациям) регионов Казахстана взять вопрос с ростом цен на контроль.

Сагинтаев напомнил о необходимости снижения стоимости социально-значимых товаров. Он подчеркнул, что ценообразование тарифов на услуги ЖКХ должны быть максимально прозрачны.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что повышение цен на продукты питания связано с повышением спроса потребителей в преддверии Нового года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане объяснили причину новогоднего роста цен на продукты

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