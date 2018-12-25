В Калининградской области появились дополнительные резервы для бизнеса

Калининград, , 13:30 — REGNUM

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на заседании «Балтийского делового клуба» заявил о дополнительных возможностях поддержки предпринимателей, которые появились из-за сверхдоходов поступлений в бюджет, сообщает пресс-служба областной администрации. По его словам, главы региона, по итогам 11 месяцев сформировался почти один миллиард рублей дополнительных доходов.

«Думаю, по итогам декабря будет ещё миллионов 50−200 «сверху» помимо того, что планировалось. В принципе, резерв для того, чтобы реализовывать программы поддержки бизнеса, есть», — сказал Алиханов.

Он также напомнил о других мерах поддержки инвесторов. С 2019 года в регионе стартует программа релокации кадров — работодатели смогут компенсировать свои расходы на переезд и обустройство необходимых специалистов. Одними из первых участников программы станут инжиниринговый центр швейцарской компания ABB и один из крупнейших отечественных разработчиков IT-проектов компания «БФТ».