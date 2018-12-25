Вторник, 25 Декабря 2018 года
13:45:28 МСК

12 нацпроектов в Крыму обойдутся в почти 80 млрд рублей

Экономика

На их основе разработано 49 региональных проектов

Симферополь, 25 декабря 2018, 13:22 — REGNUM  В Республике Крым реализуется 12 крупных национальных проектов на сумму 78 млрд рублей. Об этом на итоговой пресс-конференции 25 декабря сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Всего у нас работает 12 национальных проектов, из которых один реализовывается федеральными органами власти. На основе остальных проектов на территории полуострова разработано 49 региональных проектов, которые уже утверждены. Сейчас они проходят согласование с федеральными органами власти. Практически по всем достигнуты договорённости», — отметил Аксёнов.

Он также подчеркнул, что общий объём средств по национальным проектам, которые согласованы в Крыму, составляет 78 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщал, что за неделю до сдачи документы региональных проектов имели множество ошибок и неточностей.

Читайте ранее в этом сюжете: Региональные проекты Крыма имеют множество неточностей за неделю до сдачи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Национальные проекты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить