Более 60% туристического бизнеса в Киргизии работает в «тени»

Бишкек, , 13:17 — REGNUM Свыше 60% туризма в Киргизии — это «теневой» бизнес. Туристы оставляют в республике около $1 млрд (68,4 млрд рублей), а налогов с туристической сферы собрано всего лишь 85 млн сомов (83 млн рублей). Об этом заявил директор департамента туризма Максат Дамирбек уулу, выступая на заседании тематического круглого стола.

«Около двух миллионов человек, посетивших Киргизию — это туристы, примерно каждый турист тратит на территории республики около $500 (34 тысячи рублей). Гостевые дома и пансионаты скрывают свои доходы, поскольку есть механизмы и способы через налоговых инспекторов», — добавил он.

Также глава туристического ведомства сообщил, что основной поток туристов в Киргизию идет из 45 стран. В этом году наиболее активно посещали республику граждане таких стран дальнего зарубежья, как Саудовская Аравия — 127 тысяч человек, Германия — 21 тысяча человек и Франции — 12 тысяч человек.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году Киргизию посетили около двух с половиной миллионов иностранных туристов, которые за этот период принесли стране прибыль в размере более 26 млрд рублей.

Отметим, что по итогам 2017 года Всемирная туристическая организация включила Киргизию в ТОП-10 стран, в которых в ближайшее время может произойти «туристический бум».

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