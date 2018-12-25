За 11 месяцев активы страховых компаний в Казахстане выросли на 8,6%

Астана, , 13:17 — REGNUM По состоянию на 1 декабря 2018 года совокупный объем активов страховых компаний Казахстана составил 1 трлн тенге ($2,71 млрд), что на 8,6% больше, чем в начале 2018 года, сообщили 25 декабря в пресс-службе Национального банка республики.

Собственный капитал страховых компаний с начала года вырос на 13,7%, до 468,2 млрд тенге ($1,26 млрд). Объем страховых премий составил 347,1 млрд тенге ($935 млн), что на 1% больше, чем 1 декабря 2017 года.

За 11 месяцев объем страховых выплат составил 62,4 млрд тенге ($168 млн), что на 6,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 ноября 2018 года активы страховых организаций Казахстана составили 990,4 млрд тенге ($2,7 млрд по курсу на 23 ноября), что на 7% больше, чем годом ранее.

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