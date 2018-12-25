Экономист: российский ипотечный рынок может рухнуть

Москва, , 13:28 — REGNUM Весной или осенью 2019 года Банк России может ввести ограничения для ипотечного рынка, полагает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он заявил 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в ноябре 2018 года российский ипотечный рынок продемонстрировал рост почти на треть в годовом выражении.

«Скорее всего, сыграло свою роль сочетание нескольких факторов, — сказал Хестанов. — Когда происходит какое-то значительное изменение, речь идёт не об одном факторе, а о комбинации. Во-первых, относительно невысокие ставки. Большую часть истории России ставки по ипотеке были заметно выше, чем сейчас. Во-вторых, несмотря на то, что реальные доходы населения пусть медленно, но снижаются, какие-то накопления у людей всё равно есть. В условиях нестабильности, когда существуют угроза санкций и нестабильность валютного курса, очень многие люди воспринимают недвижимость как неплохой предмет для инвестиций».

В свою очередь, регулятор, по мнению Хестанова, пока особых рисков не видит.

«Его внимание пока приковано к рынку потребительских кредитов, — уточнил экономист. — С 1 апреля он ужесточает условия их выдачи. Но я не исключаю, что ЦБ со временем может обратить внимание и на ипотечный рынок, может быть весной или осенью, и введёт ограничения и для ипотечного рынка. С одной стороны, развитие ипотеки — это хорошо, но с другой стороны, слишком бурное её развитие грозит кризисами. Мы помним, что в 2008 году мировой кризис стартовал с обвала американской ипотеки, и нам совсем не нужно повторение этого опыта. Любое кредитование подразумевает вероятность кредитного кризиса. У нас ипотечный рынок ещё сравнительно молодой, и каких-то серьёзных ипотечных кризисов ещё не было. Но то, что их не было, совсем не гарантия, что их не будет и в будущем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года российский ипотечный рынок продемонстрировал рост почти на треть в годовом выражении. По данным аналитиков госкомпании Дом. рф, ипотечных кредитов было выдано на 29% больше, чем в ноябре 2017 года.

В ноябре текущего года граждане РФ взяли кредитов на приобретение жилья на сумму около 300 млрд рублей.

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