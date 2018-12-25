Киргизский депутат: На Иссык-Куле отдыхать дороже, чем в Куршевеле

Бишкек, , 13:00 — REGNUM «Цены на Иссык-Куле высокие. Чем на Иссык-Куль ехать отдыхать, дешевле в Турцию съездить. Чем ехать в Каракол, дешевле съездить в Австрию или Куршевель. Спросите туристов, где цены ниже», — заявил депутат парламента Киргизии Алмамбет Шыкмаматов на заседании тематического круглого стола.

По словам народного избранника, правительствам Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана следует договориться об организации совместных туров для зарубежных туристов по странам Туркестанского региона и облегчить для них процедуру пересечения границ.

«Чтобы не было на их рубежах остановок с целью проверки, чтобы автоматом им не угрожали, должен быть значок на автобусе, в котором туристы, чтобы их зря не беспокоить», — пояснил он.

Также парламентарий предложил вновь создать отдельный госорган, который занимался бы развитием туристической сферы.

«Правительство опаздывает с созданием отдельной структуры. Мы спрятали департамент туризма в министерство культуры. Надо создавать отдельную структуру с подчинением премьер-министру, подотчетную депутатам, журналистам и общественности. И премьер согласен с этим», — уточнил он.

Подводя итог своего выступления, депутат заострил внимание на необходимости внушить сотрудникам правоохранительных органов важность вежливого поведения при работе с туристами.

«Летом милиционеры остановили туриста, мурыжили полчаса. Они были из патрульно-постовой службы, вообще не имели права останавливать. Его товарищ снял все на видео и выложил в интернет. Сколько мы после этого потеряли туристов?», — подытожил Алмамбет Шыкмаматов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая на правительственном совещании, пожаловался на то, что по количеству привлеченных туристов республика значительно отстает от соседних стран.

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По мнению главы кабинета министров, происходит это потому, что «местное население не готово на должном уровне встречать туристов и нередко имеет разногласия с туристическими базами и пансионатами».

Также высокопоставленный чиновник посетовал на антисанитарные условия в придорожных кафе, высокие цены на отдых в большинстве пансионатов и отсутствие стабильных туристических маршрутов, профессиональных гидов и спасателей.