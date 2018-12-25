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Польские яблоки и груши стали «санкционными лидерами» на Среднем Урале

Экономика

Их выявляют больше, чем другую продукцию

Екатеринбург, 25 декабря 2018, 13:06 — REGNUM  Яблоки и груши польского происхождения выявлялись чаще всего из всей растительной санкционной продукции в Свердловской области. Об этом заявила и.о. руководителя Управления Россельхознадзора по региону Светлана Терехова на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Тереховой, именно польские плоды попадались специалистам ведомства чаще всего в ходе рейдов на плодоовощные базы, ярмарки и другие места торговли. Всего за 2018 год сотрудники выявили более 38 тысяч тонн санкционной растительной продукции, что на 2 тысячи тонн больше показателей 2017 года.

Напомним, Уральское таможенное управление в 2018 году смогло изъять значительно меньше «санкционки», чем в прошлом году. За период январь-ноябрь 2018 года таможенники уничтожили около 143 тонн санкционной продукции (для сравнения, за весь 2017 год цифра была более чем в два раза больше — 302 тонны).

Читайте ранее в этом сюжете: Уральские таможенники уничтожили в 2018 году 143 тонны «санкционки»

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