Глава Тюменской области назвал прибыльные сферы несырьевой экономики

Тюмень, , 13:01 — REGNUM Несырьевой сектор экономики в Тюменской области активно развивается в трёх направлениях — АПК, цифровизация и IТ, а также туризм различных направлений. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции 25 декабря 2018 года.

Речь зашла о закрывающихся предприятиях области. В качестве примера была приведена ситуация на экс-флагмане тюменской промышленности ПАО «Опытный завод «Электрон». Ранее успешное предприятие ныне находится на грани банкротства.

«Жизнь меняется. Одни производства появляются, другие исчезают. Круговорот нашей жизни в этом и заключается, наверное. В последние годы, когда мы прикладывали все усилия для развития экономики региона, были связаны с поисками инвесторов в несырьевой сектор. Потому что сырьевой, связанный с нефтегазовым комплексом, у нас достаточно хорошо развит. Большие инвестиции вложены в наш агропромышленный сектор, который становится экспортоориентированным. Большие перспектива в сфере цифровой экономики и IТ. Туризм требует большого внимания. Это те направления, которые могут принести максимальный эффект в несырьевом секторе экономики», — отметил глава Тюменской области.

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