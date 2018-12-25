Рубль оказался устойчив к падению нефти

Москва, , 12:38 — REGNUM Рубль 25 декабря дешевеет в условии малоактивных торгов на фоне значительного падения цен на нефть и российских акций из-за глобальной распродажи, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Цена нефти марки Brent снизилась более чем на 6% до минимума более чем за год в начале торговой недели. Распродажи по-прежнему были вызваны беспокойством инвесторов о замедлении роста мировой экономики», — пояснил эксперт.

Тем не менее, учитывая значительные распродажи на нефтяном рынке, падение рубля выглядит ограниченно, возможно, за счет налоговых выплат в конце месяца.

«Краткосрочно до конца 2018 года не исключена локальная, ограниченная коррекция в район 68. Тем более, если нефть скорректируется», — считает Капустянский.

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