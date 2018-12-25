Вторник, 25 Декабря 2018 года
13:47:34 МСК

Рубль оказался устойчив к падению нефти

Экономика

Но не исключена локальная коррекция в район 68

Рубль оказался устойчив к падению нефти
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубли

Москва, 25 декабря 2018, 12:38 — REGNUM  Рубль 25 декабря дешевеет в условии малоактивных торгов на фоне значительного падения цен на нефть и российских акций из-за глобальной распродажи, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Цена нефти марки Brent снизилась более чем на 6% до минимума более чем за год в начале торговой недели. Распродажи по-прежнему были вызваны беспокойством инвесторов о замедлении роста мировой экономики», — пояснил эксперт.

Тем не менее, учитывая значительные распродажи на нефтяном рынке, падение рубля выглядит ограниченно, возможно, за счет налоговых выплат в конце месяца.

«Краткосрочно до конца 2018 года не исключена локальная, ограниченная коррекция в район 68. Тем более, если нефть скорректируется», — считает Капустянский.

Читайте также: Укрепление рубля обеспечили налоги

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курсы валют
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить