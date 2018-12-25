Силуанов рассказал о влиянии инцидента в Азовском море на выпуск евробондов

Москва, , 12:32 — REGNUM Провокация Украины в Керченском проливе негативно отразилась на последнем размещении суверенных облигаций России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, в начале декабря Россия разместила евробонды на €1 млрд под 3% годовых.

«Вся эта ситуация в Азовском море повлияла негативно, — заявил Силуанов. — В принципе, мы думаем, что могли бы взять большую сумму».

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля ВМФ Украины были задержаны российскими пограничниками за нарушение границы. Экипаж — 24 человека — поместили под арест. Москва расценивает произошедшее как провокацию, о чем говорит присутствие среди моряков двух сотрудников службы безопасности Украины, фактически руководивших экипажами.

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