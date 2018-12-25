Казахстан планирует направить $3,3 млн на восстановление орошаемых земель

Астана, , 12:36 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Казахстана планирует направить 1,233 млрд тенге ($3,32 млн) на восстановление орошаемых земель в стране, заявил заместитель министра сельского хозяйства республики Арман Евниев, сообщает 25 декабря агентство «Казинформ».

Заместитель министра представил правительству план развития орошаемых земель до 2028 года. По его словам, план направлен на обеспечение поливной водой 3,5 млн га земель.

Евниев добавил, что среднемесячный сток рек и временных водотоков позволяет обеспечить поливной водой 3,5 млн га орошаемых земель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кустанайской области Казахстана реализуется пилотный проект по внедрению точного земледелия. По итогам планируется создать центр компетенций для обучения фермеров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане планируют создать центр компетенций для обучения фермеров