Промсвязьбанк бьёт рекорд: к 13 ответчикам подан иск на 282,2 млрд рублей

Москва, , 12:28 — REGNUM В Арбитражный суд Москвы поступил иск санированного в начале 2018 года ПАО «Промсвязьбанка» на рекордную сумму — свыше 282,2 млрд рублей. Ответчиками являются 12 физических лиц, в том числе и братья Ананьевы — создатели банка, и аффилированое с ними юрлицо — «Промсвязь Капитал Б. В», зарегистрированное в Амстердаме. Иск к производству пока не принят, дата заседания не назначена. Это не единственный крупный иск, поданный банком в декабре, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил в суд 21 декабря 2018 года, но пока не принят к производству. Сумма исковых требований — 282 201 304 551,59 рубля. Третьими лицами в деле заявлены ЦБ РФ и новый основной акционер банка — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Помимо Алексея и Дмитрия Ананьевых, ответчиками по делу выступают бывший начальник отдела торговли долговыми инструментами банка Дмитрий Иванов, представитель топ-менеджмента компании Иван Пидлужный, бывший зампредседателя правления Владимир Шаталов, экс-директор по работе с проблемными активами банка Сергей Муравьев (в открытых источниках информации в 2015 года значился также в должности старшего вице-президента). В списке также иные представители топ-менеджмента и вип-клиенты банка.

Из открытых источников известно, что в иске речь идёт о взыскании убытков, которые, по мнению нового руководства банка, были причинены рядом сделок экс-руководителями и собственниками.

Этот иск далеко не единственный крупный, поданный ПАО в декабре 2018 года. Так с кипрской компании «Рокстон Холдингз Лимитед» банк требует 298 564 007,03 рублей. Иск подан 24 декабря, но к производству пока не принят.

С ООО «Владимирская нерудная компания» банк требует взыскать 142 050 647,74 рубля. Слушания по обоснованности претензий пройдут 29 января 2019 года. С московских компаний — АО «Актион М» и ООО «Урбан Капитал» банк потребовал 459 481 715,43 рубля, но иск пока к производству не принят.

Напомним, банк был создан в мае 1995 года братьями Ананьевыми, но в середине декабря 2017 года он не смог выполнить требование регулятора об увеличении уставного капитала на 100 млрд рублей, после чего в отношении него ввели временную администрацию на шесть месяцев. В этом качестве было выбрано ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». Права учредителей на период действия временной администрации, в том числе по созыву общего собрания акционеров, а также права органов управления банка были приостановлены. В июне полномочия временной администрации продлили еще на полгода. 12 января 2018 года уставный капитал банка был снижен до одного рубля «в связи с отрицательным значением величины собственного капитала».

Весной 2018 года банк, который является одним из 11 системно значимых и опорным для сферы гособоронзаказа и крупных контрактов, перешёл под управление госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». В сведениях об аффилированных лицах на 31 марта 2018 года, ему принадлежит свыше 99,9%, а также несущественную долю имело «Промсвязь Капитал Б. В» (Promsvyaz Capital B.V.), зарегистрированное в Амстердаме, и аффилированное с Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

С 6 сентября 2018 года полномочия временной администрации прекратили в связи с формированием органов управления банка.

На конец ноября 2018 года уставной капитал банка составляет 55 млрд рублей и один рубль. У компании восемь филиалов в России, в том числе в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Ярославле, Хабаровске, а также один филиал за пределами России — на Кипре. Помимо этого, у ПАО работают 117 дополнительных офисов и 165 операционных офисов.

На официальном сайте банка уточняется, что его услугами пользуются порядка 3 млн граждан и 260 тыс. юрлиц, включая свыше 10 тыс. крупных корпоративных клиентов.

11 декабря 2018 года совет директоров принял решение о дополнительном выпуске акций ПАО «Промсвязьбанк» на 20 млрд рублей. 20 декабря размещение ценных бумаг было завершено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к братьям Ананьевым летом 2018 года претензии также возникли у владельцев акций. Например, в июле было подано девять исков, а в августе в суд обратились семь кредиторов.

В конце лета Высокий суд Лондона арестовал акции банка «Возрождение» после исков кредиторов, но позднее арест был снят.

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