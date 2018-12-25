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Ипотечный рынок России вырос за ноябрь почти на треть

Экономика

Ипотечный портфель банков РФ вырос за год на четверть, достигнув суммы в 6,36 трлн рублей

Москва, 25 декабря 2018, 12:20 — REGNUM  В ноябре 2018 года российский ипотечный рынок продемонстрировал рост почти на треть в годовом выражении. По данным аналитиков госкомпании Дом. рф, ипотечных кредитов было выдано на 29% больше, чем в ноябре 2017 года.

В компании отметили, что всего в ноябре текущего года граждане РФ взяли кредитов на приобретение жилья на сумму около 300 млрд рублей. Сообщается, что с учетом этих данных ипотечный портфель банков РФ вырос за год на четверть, достигнув суммы в 6,36 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря стало известно, что в России за период с января по октябрь 2018 года банки выдали 1,17 млн ипотечных кредитов на сумму 2,37 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года прирост составил 44,4% в количественном выражении и +58,2% — в денежном.

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Ипотечное кредитование
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