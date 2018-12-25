В Южной Корее построят первое скоростное метро

Сеул, , 12:30 — REGNUM 27 декабря начнется строительство линии А первой скоростной железной дороги под землей GTX, которая соединит г. Паджуи г. Донтан, и будет проходить через г. Ильсан и район Самсонг-дон, г. Сеул, сообщает YTN.

26 декабря Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея утвердило план маршрута GTX A и сообщило, что завтра, 27 декабря в 13:00 по местному времени начнутся строительные работы в г. Коян.

GTX — это первое скоростное метро, расположенное на глубине 40 метров под землей и предназначенное для быстрого перемещения с пригорода в центр столицы за 20 минут.

Предполагается, что строительные работы завершатся к 2023 году. Сумма вложений составила 2,9 трлн вон (~$ 2,57 млрд).