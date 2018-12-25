Глава Центробанка дала советы гражданам РФ по хранению сбережений

Москва, , 12:18 — REGNUM Банк России должен сделать хранение сбережений в стране в рублях самым выгодным. Такова задача регулятора. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

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Граждане РФ стали меньше денег хранить в валюте и больше в рублях

Для этого, по её словам, которые приводит «Комсомольская правда», ЦБ старается сдерживать инфляцию, чтобы сбережения не обесценивались, а зарплата не съедалась инфляцией.

«Когда ниже инфляция, люди больше хранят деньги в национальной валюте. Мы это видим и в России, и на примере других стран», — говорит Набиуллина.

При этом глава Центробанка отметила, что каждый человек должен сам решать, как ему выгодно хранить сбережения.

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Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 11 по 17 декабря потребительские цены в России выросли в среднем на 0,2%, как и в предыдущие две недели. Инфляция за период с начала декабря достигла 0,5%, с начала текущего года — 3,9%.

Добавим, что глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ожидает разгона по инфляции в 5,5−6% в марте — апреле. При этом министр экономического развития Максим Орешкин не видит рисков разгона инфляции до 6%. По его прогнозам, пик значения годовой инфляции в 2019 году в России будет в пределах 5% и придётся на март 2019 года, после чего пойдёт к замедлению.

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