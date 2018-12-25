Росстат давно находится в режиме раздвоения личности — мнение

Москва, , 12:14 — REGNUM Известная мудрость про человеческое лицо и его отражение в зеркале, думаю, тут будет уместна в разговоре о реформировании Росстата. А ещё вспоминается крылатая фраза Наполеона III: «Неважно, как голосуют, — важно, как считают». Но если серьёзно, то, конечно, дыма без огня не бывает, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Росстат давно находится в режиме раздвоения личности. При всём уважении к его аналитикам и экспертам, которые тяжело и много работают, концепция Росстата по-прежнему уходит корнями во времена СССР, тогда как инструментарий позаимствован у западных стран, прежде всего, у США. Понятно, что такой химере уже давно нездоровится.

«Реформа Росстата, если токовая произойдет, приведёт к изменениям в анахроничных подходах к сбору исходной информации, а не к изменению инструментария. Статистика нужна всем — и, прежде всего, самому государству — для того, чтобы правильно верстать бюджеты, чтобы планировать доходы и расходы госказны.

Полностью ликвидировать статистику как основу нашей жизнедеятельности — намного хуже, чем упразднить его «друга по несчастью» Росметео», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в своей работе использует устаревшие технологии и инструменты, а качество подсчетов доходов населения, которые производит служба, является «ужасным».

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