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Новак спрогнозировал стабилизацию рынка нефти

Экономика

Страны ОПЕК+ ранее договорились о сокращении добычи

Москва, 25 декабря 2018, 12:14 — REGNUM  Сокращение нефтедобычи странами — экспортерами нефти приведет к стабилизации рынка. Это произойдет к лету 2019 года, заявил 25 декабря министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Глава Минэнерго предположил, что в первые шесть месяцев года совместные действия, запрепленные декабрьским соглашением в Вене между странами ОПЕК и странами, не входящими в картель, сделают ситуацию более стабильной, более сбалансированной.

«Летом будет рост спроса традиционный, поэтому рынок, на мой взгляд, будет сбалансирован», — отметил Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в Вене страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. При этом на 800 тыс. баррелей сократят добычу сырья члены картеля, ещё на 400 тыс. баррелей — остальные страны. Россия, как ожидается, уменьшит добычу на 200 тыс. баррелей в сутки.

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