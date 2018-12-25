Протокол об избежании двойного налогообложения РФ и Швеции внесён в Госдуму

Москва, , 12:06 — REGNUM Проект протокола, направленного на отмену двойного налогообложения граждан РФ и Швеции, правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

Документ был подписан в Санкт-Петербурге в мае 2018 года и дополняет Конвенцию об избежании двойного налогообложения между РФ и Швецией. Речь идёт об избежании двойной уплаты налога на доход и имущество. Как отмечают в правительстве, внести изменения в конвенцию необходимо в связи с изменившимися условиями экономической деятельности, а также из-за новых правил налогообложения в обеих странах, касающихся обмена информацией и борьбы со злоупотреблениями. Так, протокол устанавливает, что доход, который получает гражданин РФ или Швеции, облагается налогом только в одной из стран, но только в той части, в которой такой доход считается доходом гражданина для целей налогообложения в этой стране.

Документ также прописывает, что юрлица с постоянным место пребывания в обеих странах, налоги должны уплачиваться с помощью проведения взаимосогласительной процедуры компетентными органами обеих государств.

Таким образом, ратификация протокола сможет устранить двойное налогообложение, не создавая при этом возможности для пониженного налогообложения или уклонения уплаты налогов, уверены в правительстве.