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В Петербурге построят еще один завод Hyundai

Экономика

Автоконцерн принял решение о дальнейшей локализации производства в северной столице

В Петербурге построят еще один завод Hyundai
Michael
Hyundai

Санкт-Петербург, 25 декабря 2018, 11:57 — REGNUM  В Петербурге автоконцерн Hyundai построит завод по производству двигателей и коробок передач для выпускаемых автомобилей. Инвестиционный контракт подписали врио губернатора Александр Беглов и генеральный директор Hyundai Ли Ентэк, передает корреспондент ИА REGNUM.

Новое производство появится в Каменке. Беглов отметил, что петербургский завод компании является одним из крупнейших в России. За 8 лет работы предприятие выпустило более 1 млн 700 тыс. автомобилей. Сегодня здесь трудится более 2 тыс. человек.

«Hyundai берет курс на повышение локализации своего производства с прицелом на 9 лет — до 2027 года. Это то, на что Петербург в настоящее время делает ставку при развитии автомобильного кластера», — сказал Александр Беглов.

Предметом подписанного договора стало также создание собственного научно-исследовательского центра. Третьей стороной контракта выступил Минпромторг. Инвестиции составят 16,6 млрд рублей до 2027 года. Дополнительные средства вложат компании в составе Hyundai Motor Group.

В Смольном ждут, что к этому моменту объем налогов и других платежей в бюджеты всех уровней 244 млрд рублей. Благодаря контракту предполагается увеличить объемы экспорта. В 2018 году удалось экспортировать 11,5 тыс. автомобилей из более чем 230 тыс. выпущенных. Ожидается, что объем экспорта удастся довести до 10%.

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Автопром
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