Компанию отца Ольги Глацких проверяют в антимонопольной службе

Екатеринбург, , 12:52 — REGNUM Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области изучает информацию о возможном нарушении законодательства компанией «Ремонтстройгаз», которой владеет отец скандальной чиновницы Ольги Глацких и бывший мэр города Лесного Вячеслав Глацких. Об этом заявил глава регионального УФАС Дмитрий Шалабодов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«К нас действительно поступило обращение. Сейчас мы проводим проверку, собираем информацию. Мы анализируем не только два аукциона, но и всю деятельность компаний за два с половиной года, участие в совместных торгах» — сказал Шалабодов.

По словам руководителя, ведомство ожидает получить конкретную информацию после новогодних праздников.

Ранее в «Центре антикоррупционной политики» партии «Яблоко» заявляли, что в заключённых с «Ремонтстройгазом» госконтрактах на ремонт и поддержку состояния автодорог есть признаки картельного сговора. Компанией владеет Вячеслав Глацких, а директором фирмы является его сын Артём Глацких.

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