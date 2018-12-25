За 11 месяцев активы банков Казахстана выросли на 3%

Астана, , 11:46 — REGNUM По состоянию на 1 декабря 2018 года совокупные активы банков Казахстана составили 24,877 трлн тенге ($67 млрд), что на 3% больше, чем в начале года, сообщили 25 декабря в пресс-службе Национального банка республики.

В структуре активов кредиты занимают 50,2%, ценные бумаги — 19,1%, аффинированные драгоценные металлы и корреспондентские счета — 15,1%. Объем кредитов с просроченной задолженностью более 90 дней составил 1,063 трлн тенге ($2,86 млрд), что составляет 7,9% от ссудного портфеля.

За отчетный период совокупный собственный капитал банков составил 2,981 трлн тенге ($8,03 млрд), что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Чистая прибыль банков составила 605,1 млрд тенге ($1,63 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 ноября 2018 года совокупные активы банков Казахстана составили 24,54 трлн тенге ($66,8 млрд по курсу на 23 ноября), что на 1,6% больше, чем годом ранее.

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