В 2019 году у граждан РФ будет мало поводов для оптимизма – экономист

Москва, , 11:52 — REGNUM Неолиберальная экономическая политика, которую проводит правительство РФ, направлена на занижение курса национальной валюты, отток капитала и сохранение Россией статуса экономической периферии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря рассказал доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов, комментируя выводы социологов «Левада-центра». Последние выяснили, что 57% граждан РФ не исключают вероятности экономического кризиса в 2019 году.

«Я, пожалуй, соглашусь с большей частью нашего населения, — сказал Комолов. — Особо тут предпосылок для оптимизма нет — в силу того, что правительство приготовило нам рост налогов, рост НДС, рос акцизов, рост тарифов ЖКХ. Кроме того, на российскую экономику влияет состояние мировой хозяйственной системы. Мы видим, как стремительно падает цена на нефть, а значит и возможности российского бюджета становятся тоже ограниченными».

В то же время экономист допустил, что в 2019 году могут быть колебания цен на энергоресурсы, хотя общая динамика сохранения глобальной стагнации уже на протяжении 10 лет будет в долгосрочной перспективе толкать цены на ресурсы вниз.

«Стало быть, бюджет РФ будет недополучать значительные средства, — констатировал Комолов. — Кроме того, сохраняется общая неолиберальная экономическая стратегия, направленная на обеспечение заниженного курса национальной валюты, оттока капитала и сохранение Россией роли экономической периферии. По этой причине в долгосрочной перспективе экономического роста быть не может».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, результаты опроса, проведённого «Левада-центром», показали, что большинство жителей России (65%) считает, что наступающий 2019 год будет напряжённым для экономики страны с политической точки зрения (63%). 25% уверены, что он будет спокойным. Возможность экономического кризиса в будущем году не исключают 57% опрошенных. По мнению трети (32%), кризиса не будет.

Также 62% респондентов не исключают возможности коррупционных скандалов и отставок; 44% — массовых волнений.

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