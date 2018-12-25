Общие задачи российской ядерной энергетики до 2050 г. «остаются прежними»

Москва, , 11:27 — REGNUM «Декабрь еще не закончен, и на 100% говорить преждевременно, но ожидается новый рекорд по выработке электроэнергии на российских АЭС — не менее 204 млрд квтч», — сообщил вице-президент Ядерного общества России, вице-президент Российского общества неразрушающего контроля и технической диагностики доктор технических наук профессор Николай Кузелев.

«Я долго ждал восстановления работ Росатома по РИТЭГам, — рассказал он. — Это системы долгосрочного применения (срок эксплуатации достигает 45 лет без обслуживания), на них работали все маяки (около 1000 шт.) на Северном морском пути в условиях Арктики. Это направление должно реанимироваться, т.к. в этом году был подписан контракт на поставку новой партии российских радионуклидных тепловых блоков, которые являются элементами радиоизотопных термоэлектрических генераторов, для нужд китайской лунной программы. Так получилось, что мне пришлось долгие годы работать по созданию систем контроля и исследования технологий быстрого топлива. Поэтому, я рад, что в рамках сотрудничества по сооружению китайского демонстрационного реактора на быстрых нейтронах CFR600 подписано межправительственное соглашение и рамочный контракт».

«Анализ состояния и возможностей российской ядерной энергетики в недавно опубликованной новой версии ядерно-энергетической стратегии («до 2050 года и далее») позволяет сделать вывод, что общие задачи отрасли остаются прежними: рост портфеля заказов, рост выручки, в том числе зарубежной и по новым продуктам, дальнейшее повышение эффективности и конкурентоспособности, — считает эксперт. — Корпусные водоохлаждаемые реакторы (в России это ВВЭР) — практическая основа ядерной энергетики в текущем столетии. Это направление имеет долговременный потенциал развития. На его базе возможно замыкание ядерного топливного цикла с переработкой ядерного топлива и снятием на многие десятилетия ресурсных ограничений по урану».

«Разумеется, обеспечение долговременной надежности, устойчивости ядерно-энергетической системы и минимизации рисков требует в перспективе дополнения «генеральной линии» реакторами на быстрых нейтронах, по которым российский авторитет общепризнан, — подчеркнул Кузелев. — В рамках реализации национального проекта «Атомная наука, техника и технологии» традиционно Росатом будет развивать сеть центров ядерной медицины и производство радиофармпрепаратов, а также поставлять современное оборудование для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Можно отметить, что увеличивается объем работ по созданию и модернизации установок, использующих ядерные технологии. Они широко применялись в России и во всем мире».