Объем операций через банковские карты в Казахстане вырос на 46%

Астана, , 11:27 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2018 года объем операций с использованием платежных карт в Казахстане составил 17,8 трлн тенге ($48 млрд), что на 45,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили 25 декабря в пресс-службе Национального банка республики.

За отчетный период через платежные системы Нацбанка Казахстана совершено 39,1 млн транзакций на сумму 757,1 трлн тенге ($2,04 трлн), что на 3,1% меньше, чем годом ранее.

В январе — ноябре 2018 года через международные системы денежных переводов из Казахстана за рубеж было отправлено 553,3 млрд тенге ($1,49 млрд), из-за рубежа в Казахстан — 68,2 млрд тенге ($184 млн). Сумма переводов внутри страны составила 328,5 млрд тенге ($885 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяце 2018 года объем денежных переводов, отправленных из Казахстана за рубеж через системы денежных переводов, составил 437,6 млрд тенге ($1,17 млрд по курсу на 14 ноября), что на 26,1% больше, чем годом ранее.

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