Росстат показал, что доходы граждан РФ падают, и поплатился – Делягин

Москва, , 11:48 — REGNUM Устаревшие методики сбора информации, которыми пользовался Росстат, отчётливо лучше современных, убеждён экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова первого вице-премьера РФ Антона Силуанова, который назвал ужасными методы расчёта Росстатом доходов населения.

«Выступление господина Силуанова приурочено к смене руководителя Росстата, — объяснил Делягин. — До этого он молчал в тряпку. Действительно методики Росстата по сбору информации устарели. Проблема в том, что устаревшие методики сбора информации отчётливо лучше современных. Россстат применяет довольно широкую выборку исследований семейных бюджетов. Она менее широкая, чем у «Ромира», и безусловно, можно дискутировать, у кого выборка более репрезентативна. Хотя, насколько я могу судить, у Росстата она значительно шире по охвату регионов и по охвату различных социальных групп. Следовательно, она более репрезентативная. Естественно, в Европе и в США применяются другие технологии, но проблема в том, что эти технологии дают более низкое качество».

Делягин уточнил, что завышение Росстатом данных об уровне жизни связано, во-первых, с занижением официальной инфляции, к которой «у господ Силуановых никаких претензий никогда не бывает» просто потому, что «они заинтересованы в занижении инфляции».

«Во-вторых, первично собранная информация достаточно специфическим образом обрабатывается, — отметил экономист. — То есть вы можете первичную информацию обработать так, чтобы отсеять бедных, а можете обработать так, чтобы отсеять богатых. Однако Силуанов явно имеет в виду не это. Он имеет в виду то, что масштабы завышения уровня жизни граждан Российской Федерации и масштабы завышения динамики уровня жизни незначительны. Иными словами, Росстат завышал недостаточно. По итогам января-ноября 2018 года, Росстат показал снижение реальных доходов населения на 0,1%. Это не рост, о котором все визжат на всех углах, а снижение. Хотя, конечно, реальное снижение сильнее».

Что касается нового главы Росстата, то о его профессиональных навыках Делягин отозвался весьма критично.

«Теперь во главе Росстата сидит человек, в биографии которого пересечений со статистикой просто нет никаких, — сказал Делягин. — Это такой универсальный управленец, которому, похоже, безразлично, чем управлять, — концлагерем или детским садом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам первого вице-премьер-министра РФ Антона Силуанова, федеральная служба государственной статистики (Росстат) в своей работе использует устаревшие технологии и инструменты, а качество подсчётов доходов населения, которые производит служба, является «ужасным».

"Организация нуждается в серьёзном реформировании. Нужно говорить об обновлении команды, обновлении принципов, методов и работ», — цитирует Силуанова агентство РБК.

Также отметим, что 24 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности главы Росстата Александра Суринова. Новым руководителем федеральной службы назначен Павел Малков.

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