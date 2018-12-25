«Камаз» намерен увеличить долю на российском рынке грузовиков до 45%

Набережные Челны, Татария, , 10:48 — REGNUM Доля «Камаза» на рынке грузовых автомобилей России достигнет 45% в 2019 году, сообщает 25 декабря пресс-служба предприятия со ссылкой на принятый советом директоров бизнес-план.

В соответствии с документом, в следующем году «Камазу» предстоит реализовать 39 тыс. автомобилей, из которых 33 тысячи будут поставлены на российский рынок, ещё шесть тысяч — в другие страны.

Также бизнес-планом предусмотрены инвестиции в размере 15 млрд рублей — эти средства будут направлены на развитие производства. Предполагается, что чистая прибыль завода достигнет 500 млн рублей при выручке в 197 млрд рублей.

На совещании гендиректор «Камаза» Сергей Когогин сообщил, что в следующем году предприятие начнёт серийный выпуск автомобилей поколения К5 и организует серийный выпуск грузовиков поколения К4, работающих на сжиженном природном газе. Усилия специалистов завода будут направлены на тестовую эксплуатацию роботизированных транспортных средств с автономным и дистанционным управлением и разработку электробуса поколения «2+».

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