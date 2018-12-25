Глава Минфина рассказал о профиците бюджета РФ по итогам 2018 года

Москва, , 10:46 — REGNUM По итогам текущего года профицит бюджета России составит 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП), заявил 25 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Профицит бюджета — 2,5% ВВП, не нефтегазовый (дефицит) — 6,4%, — сказал Силуанов. — В целом год неплохой. Обязательства все выполнили».

Напомним, в предварительной оценке исполнения бюджета Минфина РФ говорится, что профицит федерального бюджета России за январь — ноябрь 2018 года составил 3,394 трлн рублей. Объем поступивших доходов в бюджет составил 17,456 трлн рублей, расходов — 14,062 трлн.

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