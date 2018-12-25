Названа средняя сумма расходов супружеской пары на пенсии в Южной Корее

Сеул, , 11:14 — REGNUM Средняя сумма расходов супружеской пары на пенсии в Южной Корее 2,43 млн вон (~$2160), сообщает YTN.

Согласно отчету Национальной пенсионной службы Республики Корея, в 2017 году для нормальной старческой жизни супружеской паре необходимо 2,43 млн вон (~$2160) или 1,53 млн вон (~$1360) на одного человека.

Минимальная сумма, необходимая для существования супружеской пары, равна 1,76 млн вон (~$1564), однако на одного человека необходимо примерно 1,08 млн вон (~$960).

Согласно отчету, в опросе приняло участие более 4449 человек, возраст которых был за 50.