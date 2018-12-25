Вторник, 25 Декабря 2018 года
11:38:01 МСК

Названа средняя сумма расходов супружеской пары на пенсии в Южной Корее

Экономика

Средняя сумма расходов супружеской пары на пенсии в Южной Корее 2,43 млн вон (~$2160)

Сеул, 25 декабря 2018, 11:14 — REGNUM  Средняя сумма расходов супружеской пары на пенсии в Южной Корее 2,43 млн вон (~$2160), сообщает YTN.

Согласно отчету Национальной пенсионной службы Республики Корея, в 2017 году для нормальной старческой жизни супружеской паре необходимо 2,43 млн вон (~$2160) или 1,53 млн вон (~$1360) на одного человека.

Минимальная сумма, необходимая для существования супружеской пары, равна 1,76 млн вон (~$1564), однако на одного человека необходимо примерно 1,08 млн вон (~$960).

Согласно отчету, в опросе приняло участие более 4449 человек, возраст которых был за 50.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить