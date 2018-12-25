В Ульяновской области планируют пересмотреть тарифы на ТКО

Ульяновск, , 10:44 — REGNUM В Ульяновской области могут пересмотреть тарифы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом говорилось на аппаратном совещании под председательством губернатора Сергея Морозова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

С нового года вводятся новые тарифы на ТКО. Начнут действовать единые тарифы региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Эта ситуация тревожит население, поэтому мы ежедневно держим данный вопрос на контроле. Никогда ранее это не касалось жителей сельской местности, и сейчас это не может их не волновать. Стоит достаточно простая задача — не допустить резкого скачка тарифов и одновременно не сорвать тех мероприятий, которые прописаны в наших соглашениях, в требованиях федерального законодательства», — сказал Сергей Морозов.

Тариф включает в себя захоронение, обработку, сбор и транспортировку ТКО, расходы регионального оператора, плату за негативное воздействие на окружающую среду и налог на добавленную стоимость. Областные власти заявляют, что тарифы в регионе «значительно ниже уровня, рассчитанного в приведённой стоимости региональных операторов и разыгранного по результатам конкурсного отбора».

Правительством России принято решение о сохранении на уровне 2018 года ставок за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО. Это повлечет необходимость пересмотра тарифов на захоронение, а как следствие — и общей стоимости тарифа.

«Мы полагаем, что удастся снизить тарифы по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе, в настоящее время работаем над их корректировкой. На федеральном уровне также пока не принято конкретного решения, связанного с уменьшением НДС, заложенного в тарифе. Дополнительно мы рассматриваем возможность сокращения затрат на транспортировку твердых коммунальных отходов и проводим соответствующий анализ. На данный момент средняя стоимость услуги на одного человека в Ульяновской области — 110 рублей, и если эта сумма поменяется, то только в меньшую сторону», — приводится комментарий министра развития конкуренции и экономики региона Рустема Давлятшина.

По его словам, в сравнении с другими регионами ПФО в Ульяновской области «тариф ниже». В Башкирии в среднем стоимость услуги с одного человека составляет 180 рублей, в Удмуртии — 166 рублей, Самарской области — 128 рублей, Пензенской области — 111 рублей. При этом не приводятся данные по другим регионам, где тарифы ниже. К примеру, в Чувашии единый тариф составляет 442,22 рубля за кубометр, или 74,44 рубля с одного человека в месяц.

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В 2019 году в Ульяновской области выделят более 370 млн рублей на строительство мусоросортировочных комплексов.