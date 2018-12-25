Если «отпустить» добычу нефти: Новак рассказал, к чему это приведёт

Москва, , 10:36 — REGNUM Если «отпустить» добычу нефти и предоставить странам полностью использовать свой потенциал, стоимость нефти значительно упадёт. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак.

При этом глава ведомства отметил, что для российских нефтекомпаний уровень цен не так важен, как для некоторых стран.

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ОПЕК+ для поддержки рынка может еще сократить нефтедобычу

«Другое дело, что в целом для экономики, для бюджета низкая цена создает дополнительные вызовы. Резкое падение цены могло бы отразиться на курсе рубля, повлиять на рост инфляции, создать неопределенности в экономике и затруднить планирование», — приводит «Коммерсантъ» слова главы ведомства.

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Цена на нефть достигла «антирекорда» 2018 года

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 декабря, на торгах цена на североморскую нефтяную смесь Brent опустилась ниже отметки в $51 за баррель. В последний раз баррель нефти Brent стоил менее $51 в конце августа 2017 года. Всего же в последнем квартале 2018 года нефть потеряла около 35% своей стоимости.

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