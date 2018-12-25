За 11 месяцев нетто-продажи иностранной валюты в Казахстане выросли на 0,6%

Астана, , 10:24 — REGNUM В Казахстане общий объем операций по валютной паре тенге — доллар США в ноябре составил $15,3 млрд, что на 2% больше, чем в октябре, сообщили 25 декабря в Национальном банке республики.

Объем торгов на Казахстанской фондовой бирже вырос за месяц на 6,5%, до $2,7 млрд. Объем нетто-продаж иностранной валюты населению Казахстана в ноябре составил 253,4 млрд тенге. За 11 месяцев этот показатель вырос на 0,6%, до 2,2 трлн тенге.

На покупку доллара США пришлось 63% от общего объема нетто-продаж, на покупку российского рубля — 25,8%, на покупку евро — 11%.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года объем нетто-продаж евро в Казахстане составил 33,6 млрд тенге (6,03 млрд рублей по курсу на 13 декабря), что на 9,1% больше, чем в сентябре.

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