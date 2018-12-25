Во Франции цены на топливо продолжают снижаться — СМИ

Париж, , 10:32 — REGNUM Согласно официальным данным, опубликованным 24 декабря, цены на топливо на французских автозаправочных станциях продолжают снижаться, сообщает Le Figaro.

По данным еженедельных опросов, опубликованных министерством экологии Франции, литр дизельного топлива, самого продаваемого в стране, стоит в среднем 1,4133 евро, что на 1,14 цента меньше, чем на предыдущей неделе.

Цена неэтилированного бензина 95 (SP95) составила 1,4232 евро за литр, на 0,87 цента дешевле, в то время как литр бензина SP98 упал на 0,95 цента до 1,4873 евро за литр.

Известно, что цены на нефть на прошлой неделе резко снизились, упав почти на 11%.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2018 года, столкнувшись с мобилизацией движения «желтые жилеты», правительство Франции отказалось от повышения налогов на топливо в течение 2019 года.

Подробности: Налог на топливо во Франции «заморожен» на год