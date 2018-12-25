Денежная масса в Казахстане превысила $53 млрд

Астана, , 10:13 — REGNUM По состоянию на 1 декабря 2018 года денежная база в Казахстане составила 5,988 трлн тенге ($16,5 млрд), что на 8,2% больше, чем в начале года, сообщили 25 декабря в Национальном банке республики.

В ноябре денежная база расширилась на 3,3%. Денежная масса в ноябре увеличилась на 0,8%, до 19,897 трлн тенге ($53,6 млрд). С начала года этот показатель вырос на 2,3%.

Объем наличных денег в обращении составил 2,083 трлн тенге ($5,6 млрд), что на 7% больше, чем в начале 2018 года.

Отметим, под денежной базой понимается совокупность обязательств Национального банка, который могут быть использованы для создания денежной массы.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 сентября 2018 года объем наличных денег в обращении в августе составил 2,1 трлн тенге ($5,91 млрд по курсу на 25 сентября), что на 7,9% больше, чем 1 сентября 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: За месяц денежная масса в Казахстане сократилась на 6%