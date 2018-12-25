Первый технопарк открылся в Великом Новгороде

Великий Новгород, , 09:59 — REGNUM В Великом Новгороде на площадке завода «ГАРО» открылся первый технопарк. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, он занимает площадь в 5,5 тыс. кв метров.

По словам новгородского губернатора Андрея Никитина, технопарк поможет начинающим бизнесменам создавать производственные компании.

«Они смогут не тратить деньги и силы на стройки, прокладывание сетей, а прийти в подготовленное помещение, имеющее необходимые коммуникации и получат сопровождение с точки зрения консультаций научного сообщества», — отметил глава региона.

Резиденты технопарка полностью освобождены от налога на имущество на пять лет. На этот же период компании могут уплачивать налог на прибыль по ставке 13,5% вместо 17%. Кроме того, они получают 2-процентную ставку по упрощённой системе налогообложения.

Председатель совета директоров группы компаний «ГАРО» Андрей Соболевский сообщил, что уже есть два резидента: Центр инженерных услуг завода «ГАРО» (ООО «ЦИНУС завода «ГАРО») и компания «МП-СН». ООО «ЦИНУС завода «ГАРО» производит приборы, датчики, аппаратуру и инструменты для измерения, контроля и испытаний для технического осмотра автомобилей.

ООО «МП-СН» производит опорно-поворотные устройства, гиростабилизируемые платформы, гиростабилизированные оптико-электронные системы, применяемые в пилотируемых и беспилотных летательных аппаратах, наземных шасси, морских и речных судах. Предприятие также изготавливает металлоконструкции, занимается ремонтом оптико-электронных приборов и систем, объективов разного спектра диапазона, приемников инфракрасного излучения.

По данным пресс-центра правительства Новгородской области, этот технопарк не будет единственным в Великом Новгороде. Работу над созданием других таких площадок проводит «Агентство развития Новгородской области».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородском государственном университете ранее действовал технопарк для инновационных предприятий. Кроме того, в Великом Новгороде в 2017 году был открыт первый детский технопарк «Кванториум».